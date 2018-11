Rat gesucht

Erinnert sich noch jemand an Dr. Sommer? Er zählte zu den meistgelesenen Experten für Problemlösungen bei Gewissenskonflikten, vor allem in geschlechtlichen Dingen – und gab Ratschläge in einer Jugendzeitschrift. An ihn wandten sich viele, wenn sie irgendwo der Schuh drückte. Womit wir beim Thema wären. Einen Mann wie Dr. Sommer könnten wir gut gebrauchen, weil uns tatsächlich ein Schuh- und ein zwischenmenschliches Problem zu schaffen machen, mit dem wir allein nicht klar kommen: Kürzlich besuchten uns Freunde. Die Tage verliefen harmonisch.

Umso mehr schockte uns nach ihrer Abreise der Verlust eines braunen (oder roten?) Schuhlöffels, der uns in Jahren des Gebrauchs regelrecht ans Herz gewachsen war. Was tun? Sollten wir – und da kommt Dr. Sommer ins Spiel – die Freunde fragen, ob sie den Löffel versehentlich mitgenommen hatten? Sollten wir es riskieren, sie durch die Blume der unerlaubten Mitnahme einer fremden, beweglichen Sache zu bezichtigen? Sie also des Diebstahls zu verdächtigen? Wir wussten nicht weiter und hätten uns gerne an Dr. Sommer gewandt, der mit seinen Ratschlägen ohne weiteres als Ahnherr der heutigen „sozialen Netzwerke“ gelten könnte, in denen jeder zu allem etwas weiß (oder zu wissen vorgibt). Im Fall des Dr. Sommer zumindest erahnen wir, welch kalauerhaften Tipp er uns geben würde: „Folgen Sie der Stimme Ihres Herzens. Dann wird ein Schuh draus.“ Harald Sawatzki

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018