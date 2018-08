Anzeige

Murphys Gesetz, wonach alles, was schief gehen kann, irgendwann schief geht, gilt auch für die Kunst. So sorgte dieser Tage für Schlagzeilen, dass ein Restaurator vier Ölgemälde, darunter ein Spitzweg, beim Reinigen ruiniert hatte und deshalb zu einer Entschädigung verurteilt wurde. Manchen dürfte jetzt jener Heilige Georg in den Sinn kommen, der unlängst Furore machte: Die jahrhundertealte Holzskulptur hatte in dem Dorf Estella ein Pfarrer angesichts bescheidener Kollekten von einer Handarbeitslehrerin auffrischen lassen – was dazu führte, dass sich nun um Märtyrer-Legenden eine Realsatire rankt.

Der mit rosiger Gesichtsfarbe und gezupft wirkenden Augenbrauen bedachte Schutzpatron mutierte in den von Entsetzen wie Erstaunen geprägten Medienberichten zu einer Comic-Witzfigur. Und das finden spanische Kulturbeauftragte gar nicht komisch. Zumal der aufgehübschte Georg an das verschlimmbesserte Jesus-Antlitz von Borja erinnert. Dort hatte vor acht Jahren eine hochbetagte Kirchgängerin beschlossen, einem verblassten Heiland-Fresko wieder mehr Farbe zu verleihen. Die mit Gottvertrauen überpinselte Wandmalerei bescherte der damals 82-Jährigen samt ihrer Heimatgemeinde weltweit Aufmerksamkeit.

Allerdings anders als gedacht. Jesus gleiche einem „aufgeblähten Igel“ lästerte der britische „Guardian“. Hingegen höhnten heimische Medien angesichts der haarig überwucherten Dornenkrone, der Erlöser erinnere an die affenähnliche Spielzeugpuppe „Monchichi“. Wundersamerweise erwies sich das Desaster als Glücksfall: Inzwischen pilgern tausende Touristen in die 5000-Seelen-Gemeinde, um das verhunzte Fresko zu bestaunen. Gegen Eintritt natürlich. Und was lernen wir daraus? Zu Murphys gnadenlosem Gesetz des Misslingens gehört auch die Kunst des gnädigen Ausgangs. Aber leider ohne verlässliche Gesetzmäßigkeit. Waltraud Kirsch-Mayer