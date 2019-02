Reden ist Silber

Aber ob Schweigen immer Gold ist, sollte auch von Fall zu Fall hinterfragt werden. Mit der alten Dame nämlich, die uns eine absonderliche Geschichte erzählte, hätte unbedingt jemand reden müssen. Sie hatte nämlich vor einiger Zeit darüber sinniert, dass sie ganz gern mal ab und an ein Frühstücksbrötchen gegessen hätte, dass ihr aber der Weg in die Bäckerei zu beschwerlich war. Da hatte ein Startup-Unternehmen, das zum Wochenende Brötchen an die Haustür hängte, leichtes Spiel. Sie hängte also künftig am Freitagabend eine Leinentasche an die Tür und genoss am Samstag die ausgiebige Zeitungslektüre zusammen mit zwei Dinkelbrötchen und einem großen Pott Kaffee. Und als sie die Tasche zwei, drei Mal vergaß, fand sie auch die 15 Cent für einen Plastikbeutel angemessen.

In der zweiten und in der dritten Januar-Woche fehlten die Brötchen, tauchten aber getreulich in der Monatsrechnung auf. Die Dame am Service-Telefon versprach zu recherchieren. Aber am Samstag lag schon ein orthografisch holpriger, aber aufklärender Zettel in der Brötchentüte: „Schauen Sie in Ihrem Mülltonnenkasten nach; da liegen die Brötchen.“ Stimmt, da lagen sie. Nur wird der Waschbetonkasten nicht mehr genutzt, seit es größere Plastiktonnen gibt. Da wäre doch ein Telefonat hilfreich gewesen, oder? Waltraud Brunst

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019