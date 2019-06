Reizende Rockkonzerte

Die Sommersonne brennt vom Himmel, und wir müssen verdammt aufpassen, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Der Grund für die gesundheitliche Gefährdung ist die ausgedünnte Ozonschicht der Erde, die ihre Funktion als Schutzschild nicht mehr so erfüllen kann, wie es eigentlich sein sollte.

Schuld daran sind die Rockfans und -musiker der 1980er Jahre. Heutzutage mögen sie ja allesamt höchst umweltbewusst erscheinen. Wer aber seinerzeit die Konzerte, vor allem von Indie-und Metal-Bands, besuchte, begab sich in eine ökologische Gefahrenzone aus Feinstaub und Treibhausgasen. Dem gegenüber gleicht der Stuttgarter Talkessel von heute geradezu einem Garten Eden. Jene Konzerte nämlich waren ein echt atemberaubendes Spektakel, das in der Nase kitzelte und die Atemwege reizte. Denn in den 80ern waren kunstvoll drapierte Zottelmähnen und Struwwelköpfe angesagt. Ganz zu schweigen von den stacheligen Irokesenkämmen, mit denen die Punker sich aufgockelten. Solche Frisuren waren nur in Form zu bringen mit Hilfe diverser Haarsprays. Und die enthielten damals noch FCKW – Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die in der Bundesrepublik (als einem der ersten Länder weltweit) Anfang der 90er Jahre verboten wurden, weil sie das Ozonloch in erheblichem Maß mit verursachten.

Also, liebe Schülerinnen und Schüler, vor der nächsten „Fridays For Future“-Demo mal die Eltern fragen, ob sie in den 80ern Fans von Bands wie The Cure, Mötley Crüe oder Siouxsie & The Banshees waren. Nur wer damals schon wenig Haare hatte, ist ohne Schuld. So wie der Autor dieser Zeilen. Georg Spindler

