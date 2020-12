Man spricht vom Land der tausend Seen. Mit Finnland verbindet man zudem, dass es dort im Winter meistens finster ist und im Sommer sehr viele Stechmücken gibt. Die Filmemacher heißen Kaurismäki, es gibt einige Autorinnen und Autoren, vor allem aber ein Nationalepos, das den Titel „Kalevala“ trägt; die nationale Sinfonie heißt passend „Finlandia“. Alles andere ist schwer verständlich, weil man dort weder eine romanische noch germanische Sprache spricht. Statt eins, zwei drei heißt es etwa krixi, kraxi, krutzi oder so, und die Einwohner des Landes eint vor allem noch eine besondere Gewohnheit: Sie sitzen in engen Bretterbuden beisammen, erhitzen diese auf enorme Temperaturen und beginnen tüchtig zu schwitzen, was noch dadurch begünstigt wird, dass sie sodann mit Zweigen heftig aufeinander einschlagen, ehe sie das Weite und Kalte suchen.

Alles nur ein Vorurteil? Von wegen, tatsächlich ist es den Finnen nun gelungen, ihre Saunatradition in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufnehmen zu lassen. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert die Museumsbehörde mit den Worten, es sei der erste finnische Eintrag dort. Rund 90 Prozent der Finnen saunieren einmal pro Woche, und für die Aufnahme ins Verzeichnis habe man sich verpflichtet, für den Fortbestand der Sauna-Tradition zu sorgen und seine Bedeutung für Brauchtum, Wohlbefinden, Demokratie (!) zu betonen. Eine Sache aber irritiert dabei: Wieso eigentlich immateriell? Sich schlagen und endlos schwitzen sind doch recht handfeste Sachen. Thomas Groß

