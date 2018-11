Schlafbewusst

Wer schläft, sündigt nicht. Segensreich kann der Schlaf, sofern ausreichend praktiziert, aber noch in anderer Hinsicht wirken. Denn zu wenig davon führt regelmäßig zu Krankheit oder gar Schlimmerem. Daraus zieht ein insgesamt sehr fortschrittsoffenes Land wie Japan nun Konsequenzen. Dort, wo man für das Phänomen des Todes als Folge von Überarbeitung ein eigenes Wort gefunden hat: „Karoshi“, dort ergreift jetzt ein Unternehmen geruhsame Konsequenzen. Laut Medienberichten will die Firma für genügend Schlaf Bonuspunkte vergeben, die später in der Kantine eingelöst werden können. Mindestens fünfmal die Woche sollen Angestellte mehr als sechs Stunden schlafen, dann gibt es eine Belohnung – eigentlich keine hohe Anforderung, die zu erfüllen ist; leicht wäre sie zu überbieten.

Aber bestimmt ist es so, dass die Leistung nicht in Form von Büroschlaf erbracht werden darf. Gearbeitet soll schon auch noch werden. Und ob bereits jemand geltend machte, dass er nach Hause gehen und schlafen müsse, wenn ein anderes japanisches Phänomen ansteht – nämlich das „Nomikai“ genannte Ausgehen mit den Vorgesetzten auf ein, zwei alkoholische Getränke nach Feierabend –, ist nicht bekannt. Übrigens hat die gesundheitsförderliche Firmenmaßnahme durchaus ihren Preis. Überwacht wird sie durch eine Smartphone-App. Dem muss sich der Angestellte unterziehen, wenn er günstig in die Kantine gehen will. Ob es das wert ist? Ich denke, darüber sollte man erst mal schlafen – später, versteht sich, zu Hause. Thomas Groß

