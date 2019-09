Schlechter 007

Wir leben in rekordverliebten Zeiten; die Besten kommen leicht zu Ruhm, mag dieser auch je nach Disziplin nicht allzu lange andauern. Dabei bedarf es aber mehr menschliche Größe, sich einzugestehen, hinten zu rangieren, und damit zu leben. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush soll selbst von sich gesagt haben, er sei der Schlechteste in seinem Amt gewesen – was eine ganze Reihe führender US-amerikanischer Historiker im Jahr 2010 ähnlich sah. Wie diese und Bush heute dazu stehen, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis.

Dass weitgehende Einigkeit über Beste und Schlechteste herrscht, ist nicht so selten – und das auch in Fällen, in denen es keine objektiven Kriterien gibt. Als bester James-Bond-Darsteller gilt noch immer der, der ihn zuerst in der Action-Film-Endlosserie verkörpert hat: Sean Connery. Und der Schauspieler, der ihm unmittelbar nachfolgte, gilt als schlechtester James Bond – das aber vielleicht nur deshalb, weil der Kontrast zu Sean Connery so stark wirkte. Der Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“, in dem George Lazenby 1969 zum ersten und letzten Mal als James Bond auftrat, hat unter Kennern nicht mal einen schlechten Ruf.

Erstmals zeigt Agent 007 hier Gefühle und wirkt verletzlich. Als ihm eine Frau davonläuft, sagt er ironisch: „Das wär’ dem andern nie passiert.“ Einen Vertrag für weitere Bond-Filme habe er ausgeschlagen, sagte Lazenby später. Und: „Ich hab’s vermasselt, ein großer Filmstar zu werden.“ Damit lebt er seit 50 Jahren; an diesem Donnerstag wird der tapfere Australier 80. Thomas Groß

