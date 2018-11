Der Philosoph Friedrich Nietzsche, ein scharfer Kritiker der romantisch-idealistischen Epoche der deutschen Geistesgeschichte, sprach abschätzig von „Hegel und die anderen Schleiermacher“. Statt das vitale Leben, wie es schlicht ist, zu würdigen, schauten diese Denker daran vorbei, um dahinter noch etwas Größeres zu entdecken. Doch so verschleierten sie nur das wahre Sein, so Nietzsche. Es geschieht zwar zunächst aus rhetorischen Gründen, dass Nietzsche den Theologen Schleiermacher neben dem zu seiner Zeit und lange danach einflussreichsten Denker Hegel nennt. Dennoch trägt er damit auch dessen Wirkung Rechnung.

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der vor 250 Jahren, am 21. November 1768, geboren wurde und 1834 starb, hat man als „Kirchenvater des 19. Jahrhunderts“ apostrophiert. Sein Einfluss reichte weit über die evangelische Theologie hinaus; das Religionsverständnis insgesamt hat er revolutioniert, vor allem durch seine Schrift „Über die Religion“ aus dem Jahr 1799, die er im Untertitel „Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ nennt.

Er will nicht nur Gläubigen einen Begriff davon vermitteln, was Religion ihrem Kern nach sei. Seiner oft zitierten Definition gemäß ist sie „Sinn und Geschmack für das Unendliche“. Religion ist eine eigene Form der Welterschließung, nicht etwa nur eine nützliche Funktion im gesellschaftlichen und staatlichen Gefüge. Zeitlebens arbeitete Schleiermacher daran, die wesentlichen Ideen des Christentums neu zu formulieren. Am bekanntesten blieb sein Bemühen um die Religion als solche. Darin nur „Schleiermacherei“ zu sehen ist doch wohl eine starke Verkürzung. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018