Schneeweiße Traummänner

Eine rar gewordene Spezies hat zurzeit Hochkonjunktur in den sozialen Netzwerken: Durch den überraschenden Wintereinbruch feiert der Schneemann auf Facebook, Instagram & Co. fröhliche Urständ’. Die Menge der digital in Umlauf gebrachten Bilder lässt darauf schließen, dass allein am Wochenende Tausende der coolen Typen entstanden sind. Offensichtlich ist es eine zutiefst menschliche Regung, die

...