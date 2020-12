Schnitzlers Shitstorm

Arthur Schnitzler (1862-1931) ist ein moderner Mann gewesen. Als Schriftsteller und Mediziner war der Wiener aufgeschlossen für das neue Menschenbild nach Sigmund Freuds Psychoanalyse, also zum Beispiel offen für Gleichberechtigung und die Enttabuisierung des Körperlichen. Ausgerechnet zu Beginn der lebensprallen Goldenen Zwanziger war dieses Weltbild vielen auch zu modern – und so erntete Schnitzler für seine dramatische Szenenfolge „Reigen“ schon vor der deutschsprachigen Uraufführung am 23. Dezember 1920 in Berlin einen der ersten großen Shitstorms – Theaterskandal nannte man das früher.

Allein die Andeutung, dass Frauen ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben könnten und ihre Körper nicht das Besitzrecht der Ehegatten seien, reichte aus, dass Reaktionäre und bekennende Antisemiten mit Schaum vor dem Mund vorab ein Verbot der Aufführung erwirkten. Theatermacherin Gertrud Eysoldt, die von Max Reinhardt die Aufführungsrechte am bereits 1903 gedruckten „Reigen“ übertragen bekam, setzte sich über das Verbot des preußischen Kulturministeriums hinweg. Gut zwei Wochen später attestierte ein Gericht, das dass Stück nicht unsittlich sei. Trotzdem resignierte Schnitzler und schrieb nach weiteren Skandalen 1922: „Welches Spiel der Verlogenheiten. Politicum. Unaufrichtig Feind wie Freund. – Allein, allein, allein.“ Dann praktizierte er – wieder seiner Zeit voraus – Cancel Culture. Nur selbstverordnet. Sein Aufführungsverbot des „Reigen“ galt bis 1982, als 50 Jahre nach seinem Tod die Urheberrechte ausliefen. Jörg-Peter Klotz

