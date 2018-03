Anzeige

Man soll ja, so lernt man im Deutschunterricht früh, das lyrische Ich nicht mit dem realen Autoren-Ich eines Buches verwechseln. Will heißen, die erste Person Einzahl darf nicht mit dem Verfasser eines Werkes gleichgesetzt werden. Bei Autobiografien ist das freilich etwas anderes, denn da schreibt ja jemand „Ich“, wenn er sich selbst meint. Zwar stehen in nicht wenigen Lebensschilderungen, die von eigener Hand verfasst wurden, Dinge, die trotz der beabsichtigen Gleichsetzung des Erzählers und des Erzählten, nun ja, nicht immer der Realität entsprechen. Bei Protagonisten von Kriminal- oder Liebesromanen geht wiederum kaum ein Leser von einer Übereinstimmung aus. Heute wollen wir eine Ausnahme machen: Martin Suter, erfolgreicher Schweizer Schriftsteller, Schöpfer herrlich süffisanter Krimis, aber auch Verfasser von Romanen, Theaterstücken sowie Dreh- und Hörbüchern, feiert heute seinen 70. Geburtstag – oder vielleicht auch morgen, aber jedenfalls nicht an dem Datum, an dem er geboren wurde, war der letzte Februartag anno 1948 doch kalendarisch ein 29. Suters detektivischer Held und Lebemann Johann Friedrich von Allmen legt sich mittags nicht einfach hin oder aufs Ohr. Nein, dieser Bonvivant macht keinen Mittagsschlaf, er nennt es genüsslich „das Leben schwänzen“. Wahrscheinlich feiert auch von Allmen nur alle vier Jahre seinen echten Geburtstag, wer weiß ... Ralf-Carl Langhals