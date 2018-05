Schwarze Festfreude

Langschläfer kennen sie nicht. Sie zeigen sich nur Frühaufstehern, die auch an hohen Feiertagen keine Ausnahme von ihrer Tugend machen. Der frühe Vogel, fängt nicht nur den Wurm, er kann an kirchlichen Hochfesten am frühen Morgen auch ein schwarzes Wimmeln ausmachen, das auf den ersten Blick so gar nicht in die friedliche und bunte Feiertagsverschlafenheit passen will. Nicht von feindseligen

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1289 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018