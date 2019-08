Segnungen und ihr Fluch

Phänomenal, was die Technik uns heute zu bieten hat, ein echter Segen!“ spricht der Freund, mit dem man nachts über rabenschwarze Nutzwege zwischen Eppelheim, Plankstadt und Wieblingen kutschiert, die einem so fremd wie der nördliche Kongo erscheinen. In Ermangelung eines Navigationsgerätes hatte man sich schnell und verkehrssicher geeinigt: Einer fährt, einer guckt aufs Handy mit

...