Ach ja, zu beneiden sind die Briten in diesen Tagen nicht. Erst geht es mit dem eigensinnigen Brexit nicht recht voran, was selbst coolste Insulaner unruhig werden lässt. Dann müssen sie sich noch Sorgen um die Zukunft einer weiteren besonderen Marke machen. Den flotten Mini sind sie ja längst los, der unter dem Dach von BMW vom Band läuft; der geländegängige Land Rover hat seit einigen Jahren gar indische Adoptiveltern, wird also in jenem großen Land verwaltet, das die Briten bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts als Teil ihres stolzen Empire betrachten durften. Und nun macht ihnen auch noch Bond, James Bond große Sorgen.

Wie berichtet, hat Danny Boyle nicht lange vor dem geplanten Drehbeginn seine Regieverpflichtung am neuen Bond-Kinoabenteuer niedergelegt. Die britische Presse macht sich nun Gedanken über Gründe und Folgen – und sie sorgt sich um die Zukunft der Marke, die vor 65 Jahren (also bald nach der indischen Unabhängigkeit) das Licht der literarischen Öffentlichkeit erblickte und seit Anfang der sechziger Jahre ein Garant für kassenträchtige und spannende Kinounterhaltung ist. Worauf sollen Briten noch bauen? Ein Streit zwischen Hauptdarsteller Daniel Craig und dem Regisseur über die Besetzung des obligatorischen Bösewichts soll der Grund für Boyles Rückzug sein. Schuld hätte ausgerechnet Craig – er, an den sich viele nur mit Mühe gewöhnen konnten, weil er sich bei Dreharbeiten anfangs angeblich zu weich und verletzlich zeigte! Very british – sehr britisch– war das nicht. Aber typisch britisch scheint es nun zu sein, sich zu sorgen und mit dem Schicksal zu hadern. Ob es Briten ein Trost ist, dass auf dem Kontinent das Wetter nun auch etwas britisch(er) geworden ist? Thomas Groß

