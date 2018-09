Selbstbilder

Da stehen sie, die selbst- und siegesgewissen Herren, halten die Nasen in die Höhe, als ob ihnen mit der Atemluft sogleich ein höheres Wesen eine Eingebung geben müsste. Wie die Chefredakteure und der Verleger des Hamburger Magazins so nachdenken, was es mit dem Buchstabenkürzel auf der Buchkladde auf sich hat, spüren sie den Hauch der Geschichte um sich wehen – und doch will ihnen keine plausible Idee kommen, was es mit „FH“ auf sich hat, eine Kombination, die nur darin ihren simplen Grund hat, dass dem Fälscher, dem sie aufgesessen sind, kein historisch wirkendes Fraktur-A zur Verfügung stand.

Die Szene ist eine unserer liebsten aus der herrlichen Satire „Schtonk!“, die der unvergessene Helmut Dietl über die weiland enorm pressewirksame Veröffentlichung angeblicher Hitler-Tagebücher im Jahr 1983 drehte. Ulrich Mühe als Verlagsleiter hält die Nase am höchsten – dann werden Möglichkeiten geboten wie „Führer Hitler“ oder „Führers Hund“, um die Buchstaben auf dem vermeintlichen Tagebuch zu deuten. Versehen kann so komisch sein, Satire so treffend! Das fiel uns wieder ein, als zu lesen war, dass das Magazin „Stern“ sein 70-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür feierte, bei dem auch einige der gefälschten Tagebücher gezeigt wurden. Damals wurde behauptet, es müssten wesentliche Teile der deutschen Geschichte als Folge der sensationellen Entdeckung umgeschrieben werden. Umgeschrieben wurde dann nur die Geschichte des Magazins. Dietl zeigt die Verlagsherren auf dem Höhe- und Wendepunkt. Wie lächerlich das Ganze ist, könnten sie ahnen, wenn sie sich sehen würden. Aber so ist das mit dem Hochmut und übersteigerten Selbstbildern ja überhaupt – oder? Thomas Groß

