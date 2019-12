Sex sells! Liebesentzug!

Wir haben einen Bücherflohmarkt gemacht. Für einen guten Zweck natürlich. Jeder von uns dreien hat seine ungeliebten Bücher gebracht. Oder eben Bücher, die ihm peinlich sind. Oder peinlich geworden sind.

Thilo kam mit einer ganzen Armada von „Fifty Shades Of Grey“-Schmökern, einem Stapel Comics und einer Kiste voller Sachbücher. Tore und ich hatten eher belletristische Taschenbücher, von denen wir uns, weil wir sie mochten, nach und nach die gebundenen Ausgaben gekauft hatten, teils antiquarisch. Aber natürlich hatten wir, nun ja, auch die eine oder andere Schweinerei dabei: Bret Easton Ellis’ „American Psycho“, „Lolita“ von Vladimir Nabokov oder „Das Kapital“ von dem Menschen aus Trier: Karl Marx.

Die Sache ist die, dass sehr wenige Bücher sehr schnell weg waren. E.L. James hatte eine Tischverweildauer eines Minutensteaks in der Pfanne. Auch „Isnogud – Der Großwesir“ oder ein Buch, von dem niemand weiß, wie es auf den Büchertisch kam, war im Nu weg: „Swinger: Komm, spiel mit uns!“

Allerweltstitel

Andere, um nicht zu sagen, sehr viele Bücher von Thilo, Tore und mir waren von uns offenbar so wenig geliebt worden, dass man ihnen den Liebesentzug ansah. Es ist wie bei Menschen. Man sieht ihnen an, wenn sie nicht geliebt werden. Und Menschen, die nicht geliebt werden, werden immer weniger geliebt. Es werden immer mehr Menschen, die die Ungeliebten nicht lieben. Sie werden zu emotional Aussätzigen. Das ist traurig.

So ist es auch bei Büchern. Allein die Titel der Resterampe unterstreichen die Weisheit des Marketings: Sex sells! Love sells! Es ist ja verständlich, dass ein Buch namens „Gruppencharisma und Gruppenschande“ keiner will. Vor allem: Es ist bald Weihnachten! Auch das Buch „Amour liberté in 7 Siegeln – Philippiken und Ergüsse eines Dilettanten im Zeichen des Wassermanns“ wollte niemand haben. Dabei finde ich den Titel interessant. Okay, er ist lang, aber immer noch besser als Allerweltstitel wie „Alles kann passieren“, „Germanisch-abendländische Seins- und Bewusstseinsentwicklung“ oder „Der Zug nach Erlingen – Die Verwandlung Gottes“!

Was machen wir nun mit den restlichen Ungeliebten? Thilo, Tore und ich sollten Friedel Bott lesen. Wer das ist? Sie schrieb den Band „Warum wir Bücher lieben“. Das Buch ist ein Übriggebliebenes – und bleibt wohl ewig ungeliebt. Stefan M. Dettlinger

