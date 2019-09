Sidos reizende Assistentin

Popakademie-Absolventin Alice Merton hat mit ihrer zweiköpfigen Firma Paperplane und dem Hit „No Roots“ nicht weniger als die Popwelt erobert. Das macht Mut. Genug, um in der Jury der Castingshow „The Voice Of Germany“ (ProSieben, Donnerstag, 20.15 Uhr) mit drei Musikern in den Ring zu steigen, die allesamt mehr Platzierungen in den deutschen Charts verzeichnen als die gebürtige Frankfurterin. Generell macht die 26-Jährige ihre Sache gut, beweist Geschmack, spielt professionell ihr teilweise auch in Mannheim erworbenes Fachwissen und den Status als Sängerin eines Welthits aus. Sie bringt manchmal auch eine erfrischend mädchenhafte Sichtweise in die nach acht Staffeln etwas abgenutzten Bewertungstextbausteine. Und kann emotional werden, etwa als sie der inzwischen millionenfach geklickten Blindbewerbung der jungen Indonesierin Claudia Emmanuela Santoso tränenüberströmt um den Hals fiel.

Da bedauert der Zuschauer kaum noch den Ausstieg der sehr unterhaltsamen Fantastischen Zwei Smudo und Michi Beck und verschmerzt die Irritation, dass Rea Garvey in der Rolle des Stars mit putzigem Akzent neuerdings auf der falschen Seite sitzt. Aber an einer Stelle hat sich Neu-Jurorin Merton voll in die Nesseln gesetzt: Als der junge Rapper und Sänger Tyrone Frank nach einer umwerfenden Vorstellung mit Eminems „Mockingbird“ die Wahl zwischen allen vier Juroren hatte, sagte sie mit Blick auf ihren Kollegen und Deutsch-Rap-Altmeister Sido offenherzig (und nicht unbedingt im Sinne der Regeln): „Wenn ich ehrlich bin, gibt es nur einen Coach, der dir helfen kann.“

Der stets so liebenswerte Ire Garvey reagierte wutschnaubend: „Alice Merton, kannst du einfach aufhören, uns alle kaputtzumachen?“ Und selbst der pfälzische Gemütsmensch Mark Forster reagierte gereizt und höhnte wenig charmant: „Sido und seine reizende Assistentin Alice Merton.“ Der Ex- Aggro-Berliner kassierte unterdessen stillvergnügt das Toptalent. Und wieder mal ist klar: Aller Anfang ist nicht leicht. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019