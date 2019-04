Sterne-Gehweg

Donald Trump neben Snoopy und Mötley Crüe: Diese Kombination scheint unmöglich, ist sie aber nicht – und zwar auf dem Walk of Fame auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. Vor Kurzem erhielten sogar die singenden Streifenhörnchen aus „Alvin und die Chipmunks“ einen Stern auf dem Gehweg. Dass Stars wie Johnny Depp oder Elvis Presley geehrt werden, leuchtet ein. Warum aber Donald Trump 2007 auf dem Bürgersteig verewigt wurde, während Robert de Niro bislang leer ausging (das soll sich dieses Jahr ändern), steht in den (Hollywood)-Sternen.

Jeder kann seinen Lieblingsstar vorschlagen, vorausgesetzt der Promi, beziehungsweise sein Management, sind einverstanden. Die Nominierung muss dann analog als Brief an die Hollywood Chamber of Commerce (auf Deutsch: Industrie- und Handelskammer), die die Sterne verwaltet, geschickt werden. Kriterien dafür, dass der Name auf dem Bürgersteig landet: beruflicher Erfolg, mindestens fünf Jahre Präsenz im Showbusiness und ein Beitrag zur Gesellschaft, so steht es auf der offiziellen Webseite des Walk of Fame. Außerdem Voraussetzung sind umgerechnet rund 45 000 Euro für das Anbringen des Sterns und die Instandhaltung des Bürgersteigs.

Einigen Zeitgenossen passt Trump auf dem Gehweg nicht: Sein Stern wurde mehrmals beschädigt und der Stadtrat von West Hollywood würde ihn gerne entfernen lassen. Aber vielleicht ist Trump ja ganz gut zwischen den ganzen Showgrößen aufgehoben... Larissa Hamann

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019