Dass stille Wasser tief sind, ist eine Grundüberzeugung, die jeder hat; und mindestens sind diese Wasser unheimlich. Aber man hat sich auch schon aufmerksam über welche gebeugt, die in kaum Handtiefe nur gewöhnliche Kiesel am Grunde sehen ließen.“ – Wer sich zu den mehr als sechs Millionen Menschen hierzulande rechnet, die der Buchhandel gegenüber früher weniger an Käufern verzeichnet, der wird auch die zitierten Sätze nicht im Originalzusammenhang lesen können. Es sei denn, ihm wird Heimito von Doderers großer Roman „Die Strudlhofstiege“, woraus der Satz stammt, geschenkt – seit je nämlich werden die meisten gekauften Bücher weiterverschenkt. Oder er leiht sich das Buch aus oder nennt es längst sein Eigen.

Doch angenommen, das trifft nicht zu, so hat die betreffende Person jedenfalls nicht im Original das Anschauungsmaterial dafür verfügbar, wie sich elegant und stilvoll umschreiben lässt, dass jemand eher eine trübe Tasse als eine Leuchte ist. Und sie weiß auch nicht, wie stilvoll sich Unattraktivität umschreiben lässt – bei Doderer folgt das gleich darauf, eine gewagte Umschreibung „einer außerordentlichen Hässlichkeit“, ein „nicht ganz zustande gekommenes Gesicht (...) wie nach einer Explosion“ wird da erwähnt. Das ist nicht nett, ist aber auf eine fiktive Figur gemünzt und also unverfänglich.

Doch so oder so lässt sich aus solchen Beschreibungen Trost ziehen, wenn man selbst (wie die meisten) unter auch tristen Umständen einen Teil der Zeit verbringt und deshalb versucht ist, nicht nur Sympathiewerte zu vergeben, sondern auch Gegenteiliges. Literaturleser haben es etwas besser. Wenn sie lesen, gleichen auch sie stillen, mutmaßlich tiefen Wassern. Und sicher gibt es auch Menschen, denen sie unheimlich sind. Thomas Groß