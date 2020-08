Stilvollere Apokalypse

Kennen Sie die neuseeländische Fernsehserie „The Tribe“? Deutsche Erstausstrahlung 2001 im Kinderkanal. Ja, eine Kinderserie, doch mit einer sehr düsteren Ausgangssituation: Ein Virus hat alle Erwachsenen getötet, nur Kinder und Jugendliche haben überlebt. Sie kämpfen um ihr Überleben, haben sich in Banden zusammengeschlossen, die sich gegenseitig bekriegen, hungern teils tagelang. Wer sich die Serie im Jahr 2020 ansieht (vermutlich erinnern sich tatsächlich viele Um-die-30-Jährige gerade an diese Serie), dem springt vor allem eins ins Auge. Die grelle, schrille, laute Mode der 1990er und frühen 2000er Jahre. Bauchfreie Neckholder-Tops. Lila Lippenstift. Stets frisch gefärbte Haare. Kriegsbemalung, bei Bedarf. Ziemlich over the top. Würde man wirklich auf sein Äußeres achten, wenn man gerade so die Apokalypse überlebt hat? Wenn alle Geschäfte geplündert worden sind, wo kommt die Haarfarbe her?

Doch eines muss man der Serie lassen: Immerhin macht sie optisch etwas her! Ganz anders der Stil während des – vergleichsweise harmlosen – Corona-Lockdowns: Jogginghose, Bademantel, Wuschelhaare. Dabei endete die Klopapier-Knappheit doch auch in einer Art Bandenkrieg – zwischen Haushalten. Hoffen wir, dass uns die zweite Welle und erneute Hamsterkäufe erspart bleiben. Falls doch – zum Supermarkt mit Kriegsbemalung? Bauchfreie Neckholder aber höchstens wieder kurz vor der Apokalypse. n Julia Brinkman

