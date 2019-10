Zwei seien wie die Turteltauben, sagt oder eher sagte man, denn so ganz geläufig ist die Wendung wohl nicht mehr. Ebenso: Diese Zwei sind verliebt wie die Turteltauben – oder auch verniedlichend, um die ironische Distanzierung zu verstärken: verliebt wie die Turteltäubchen. Wer turtelt, verhält sich zärtlich einem anderen gegenüber, flirtet, zeigt sich verliebt; daneben bedeutet „turteln“ soviel wie „gurren“, was eben genau das Tönen der Tauben bezeichnet. Warum wohl? Weil das Turteln und das Wort dafür sich ursprünglich auf die gewisse Taube, ihr Aussehen, ihr Tun und Treiben bezieht. Die als anmutig beschriebene Turteltaube beeindruckt durch ansprechende Gefiederfärbung; ihr Balzverhalten ist alles andere als dezent: Männchen und Weibchen umtänzeln einander, berühren sich gegenseitig zart am Hals und an den Schnäbeln.

Bis zu 20 Jahre werden die Tiere alt, allerdings stirbt schon die Hälfte als Jungvögel. Und nun ist die ganze Taubenart vom Aussterben bedroht. Der Naturschutzbund hat die Turteltaube deshalb zum „Vogel des Jahres“ 2020 ausgerufen, wie diese Zeitung berichtet hat. Kein Wunder, dass es heutzutage seltener heißt, da seien Zwei wie die Turteltauben. Angesichts der Bedrohung der Art sollte man ein Zeichen setzen – und wieder mehr und ausgiebiger turteln. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019