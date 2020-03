Ist redensartlich von Tieren die Rede, so geht es insgesamt eher um unerfreuliche Sachen. Geht jemand vor die Hunde, kommen ihm die menschlichen Attribute abhanden: nichts mehr von Kultur, Reinlichkeit und so; der vor die Hunde Gegangene landet geradewegs in der Gosse. Einigermaßen unkultiviert gebärdet sich auch der Kredit- oder Immobilienhai – was diesem Gierschlund zwischen die Zähne gerät, sieht hinterher reichlich zerzaust aus. Daneben war jedenfalls früher das Adjektiv „tierisch“ als Intensivierungsform gesprochener Sprache gebräuchlich, der gemäß man tierisch müde, hungrig, vielleicht auch betrunken war – ebenfalls kein Ausdruck von Dezenz, kaum noch menschlich, allenfalls allzumenschlich.

Mit den Vögeln verhält es sich nur etwas anders: Wer so viel isst wie ein Spatz, ist zwar bescheiden, erscheint dem Sprecher aber nicht ganz geheuer. Und Tauben, besonders Turteltauben, mögen für Liebe und Verliebtsein stehen – doch gerne setzt, wer solcherart auf sie verweist, ein ironisch-distanzierendes Diminutiv dazu und fragt gleichsam mit, ob die „Täubchen“ für voll zu nehmen seien.

Angesichts dessen muss man es begrüßen, wenn Autor Marc-Uwe Kling ein eigensinniges, insgesamt recht positiv gezeichnetes, da erfrischend unangepasstes Känguru in Buch-Bestsellern und Bühnenprogrammen etabliert hat, das nun auch ins Kino fand. Dass es vorlaut ist und einer nach gängiger Meinung überholten politischen (Links-)Ideologie huldigt, zeigt freilich: Mit Größe und Vorbildfunktion des Tieres ist es doch auch hier nicht zum Besten bestellt. Thomas Groß

