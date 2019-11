Titelbewusst

Im Arztberuf geht es bekanntlich regelmäßig um Leben und Tod. Diagnose- und Behandlungsfehler haben gravierende Folgen. Und vielleicht deshalb, weil Heilung als so schön und wesentlich erlebt werden kann, spricht man von ärztlicher Kunst. Keine Frage, beim Arzt kommt es auf Fachkompetenz an. Ob womöglich deshalb in dieser Disziplin der Anteil der Repräsentanten mit Doktortitel nach wie vor sehr hoch ist? Ein Doktor ist buchstäblich, dem lateinischen „doctus“ gemäß, gelehrt; das sei auch der Arzt, was so mancher zusammenbringt, indem er Arzt mit Doktor gleichsetzt. Die entsprechenden Titel sind indes nicht nur bei Medizinern begehrt. Zumal unter Politikern scheint das Streben danach stark ausgeprägt – derart, dass man dort immer wieder auf Personen trifft, denen der Titel aberkannt wurde, weil ihre Arbeit nicht so eigenständig verfasst war wie behauptet. Dass oft dünne Suppe zur Doktorarbeit aufgekocht wird, ist noch mal ein anderes Thema.

Doch zurück zum Mediziner: Immer wieder machen in diesem Berufsfeld Schwindler von sich reden. Sie arbeiten als Ärzte, ohne entsprechende Qualifikationen zu besitzen. In Nordhessen hat eine Frau mit schlimmen Folgen unbefugt als Narkoseärztin praktiziert, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Promoviert war sie immerhin, was ihr die Sache vielleicht eher erlaubt erscheinen ließ. Jetzt kommen aber Zweifel an der Doktorarbeit auf. Die Universität Kassel prüft, ob die sich übrigens in Untersuchungshaft befindende Biologin auch dabei gemogelt hat. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019