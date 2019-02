Trizonesien

Mit dem Jux ist es so eine Sache. Bekanntlich hat der wortschöpferische Johann Nestroy, Meister des Alt-Wiener Volkstheaters, die Posse geadelt. Stücke wie „Einen Jux will er sich machen“ sind Bühnenklassiker. Hingegen besitzt jener Jux, den die Fasnacht unters Volk bringt, zwar vielerorts Kultstatus, wird aber in der Kulturszene verschmäht. Darum verirrt sich auch kein „Humba Tätärä“ zwischen

...