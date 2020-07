Trump singt Bach

Bei Musikanbietern wie Apple Music oder Spotify erleben deutsche Komponisten, die vor mehr als 70 Jahren gestorben sind, einen echten Boom. 70 Jahre nach dem Tod erlischt das Urheberrecht. Am Mittwoch waren teilweise einige Werke von Bach im Streaming nicht mehr verfügbar. Im Silicon Valley wurde eine Überhitzung der Glasfaserverbindungen befürchtet. Grund für den Anstieg soll sein, dass sich lebende Künstler wehren, dass ihre Musik von Demokraten oder Republikanern zu Wahlwerbungszwecken „vergewaltigt“ werden.

Ausgangspunkt war die Verwendung von Neil Youngs Freiheitssong „Rockin’ In The Free World“ durch US-Präsident Donald Trump auf einer großen Bühne. Damit war der alte Young nicht einverstanden und prüft derzeit rechtliche Schritte. Zu seiner Verteidigung twitterte Trump: „Hey, Neil Young hat doch keine Rechte mehr. Der ist doch 1944 beim D-Day in der Normandie gefallen! Oder?“ Es brauchte drei interne und zwei externe Berater, um den US-Präsidenten davon zu überzeugen, dass Neil Young erst 1945 geboren ist und noch lebt.

Der Fall führt nun dazu, dass Wahlveranstaltungen vorerst mit alter Musik gemacht werden. Joe Biden lässt auf seiner Tour Bach spielen. In Denver soll die Sopranarie „Wer Dank opfert, preiset mich“ gelaufen sein, in Salt Lake City die Kantate „Ach, schlage doch bald, sel’ge Stunde“ und in San Francisco, wo Biden eigentlich Scott McKenzies gleichnamigen Klassiker eingeplant hatte, wurde „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ gestreamt. Es heißt, die ganze Westküste bis hoch nach Seattle hätte das danach ebenso getan – deswegen eben die Überlastung in Cupertino und Co.

Aus Trumps Büro im Weißen Haus, so verlautet unterdessen aus gut informierten Kreisen, höre man jetzt immer wieder „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?“ Bach hat das zum Dreifaltigkeitssonntag 1726 geschrieben. Manchmal singe Trump mit, sagt man – mit leicht kurpfälzischem Kolorit. S tefan M. Dettlinger

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020