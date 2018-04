Unermüdlich

Anzeige

Dass Thilo erstmals seit Ewigkeiten gut schlief (weil bei Tore), brachte eine unangenehme Begleiterscheinung mit sich: Er legte, trotz frischer und unzureichend verarbeiteter Trennungsphase von seiner minderbemittelten Muse Henriette, eine beeindruckende Energie an den Tag. Oder eher an den Mittag, denn das nächtliche Trinkgelage mit Tore und mir hatte noch bis in die Morgenstunden angedauert.

Noch mit zwei Paar Augenringen ausgestattet – bekanntlich zeigen sich diese oftmals am Bedrohlichsten, sobald die Entspannung einsetzt – hat Thilo per Smartphone einen Schlüsseldienst organisiert, und nebenbei noch Tores verlotterte Behausung auf Vordermann gebracht. All das musste ich im Halbschlaf ertragen. Dabei wurde Thilo nicht müde, zu beteuern, dass er nie wieder seinen Hausschlüssel in der roten Schale auf dem Kaminsims vergessen werde. „Das war doch der Ort, den ich gestern gesagt habe, oder?“ Thilo kratzt sich am Kopf. Tore stiert ins Leere. Plötzlich springt er auf, und kramt „Die Rückkehr der Hexe“ aus dem Bücherschrank. „Du musst auf alles vorbereitet sein, Thilo“, sagt Tore ernst. Florian Lim