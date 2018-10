Verbal-Theater

Ach, was wäre der Schatz geflügelter Worte ohne all jene wunderbar eingängigen Zitate, die in berühmten Dramen Schwingen angesetzt haben. Und so treibt uns immer wieder die Frage nach „Sein oder Nichtsein“ um, suchen wir „des Pudels Kern“ oder auch „der langen Rede kurzer Sinn“. Obendrein souffliert die Bühne Sprachbilder als Ohrwürmer: vom letzten Akt einer Polit-Affäre bis zur Versenkung, in der so manch ein Promi verschwindet. Was für ein verbales Theater!

Aber so manches Mal geht eine beliebte Sentenz wie selbstverständlich über die Lippen und dennoch ist ihre Herkunft „aus den Augen, aus dem Sinn“. So hat eine höchst seltsame Theatersitte in unserer kollektiven Erinnerung den Abgang gemacht: Dass einst Mimen politisch brisante oder auch schlüpfrige Texte hinter einem vorgehaltenen Papierblatt sprachen, um Heikles akustisch zu dämpfen und obendrein das Gesicht unkenntlich zu machen. Gleichwohl gab es Künstler, die auf die Botschaft „kein Blatt vor den Mund nehmen“ ein hohes Lied anstimmten – wie der freiheitsliebende Komponist, Schauspieler und Sänger Albert Lortzing, der wegen aufmüpfiger Lieder und spontaner Abweichungen von genehmigten Bühnentexten mehrmals mit der Obrigkeit in Konflikt kam. Von wegen, Redewendungen seien Volksmund-Gerede. Manche erzählen Geschichten, die Dramatiker nicht besser erfinden könnten. Aber nun sind der Worte genug ge-wechselt! Waltraud Kirsch-Mayer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018