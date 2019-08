Demonstranten kritisieren in Boston den Pharmaunternehmer Sackler“, hieß es gestern in einer Bildunterschrift auf dieser Seite. Beschrieben wurde damit unter anderem ein junger Mann, der ein Schild mit der Aufschrift „Sack Sackler“ vor sich hält. Das führte wie so oft zu einer semantischen Debatte am Frühstückstisch mit der besten Lebensgefährtin von allen, die außerdem Diplom-Übersetzerin

...