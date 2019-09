Zu den großen Merkwürdigkeiten unserer Zeit gehört die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Eine besonders merkwürdige, die freilich keinen Schaden anrichtet, ist die, dass die Stadt Bielefeld eigentlich nicht existiert. Wer bei Google die Wortfolge „Bielefeld existiert“ in die Suchmaske schreibt, erhält den Komplettierungsvorschlag „Bielefeld existiert nicht“, wobei das „nicht“ hervorgehoben ist. Das könnte als Indiz für die Stichhaltigkeit der Theorie gelesen werden. Es gibt über die „Bielefeld-Verschwörung“ einen Wikipedia-Artikel, und auch diese Zeitung hat über die Marketingaktion der Stadt berichtet, die eine Million Euro für den schlüssigen Beweis ausgelobt hat, dass sie – und also auch die Marketing-menschen, die sich das ausdachten – nicht existiert. Da fordert jemand, den man für existent halten müsste, da er ja fordert, den Beweis, dass er nicht existiert. Merkwürdig – dennoch gingen 2000 Beweisversuche ein.

Ein findiges Medium hat die Initiatoren mit dem Faktum konfrontiert, dass in der Mathematik mehr möglich ist, als sich das viele vorstellen. Was macht das Stadtmarketing, wenn tatsächlich ein schlüssiger Beweis für die Nichtexistenz eingeht? Dann müsse das Geld ausgezählt werden, hieß es dazu unter Hinweis darauf, dass der Marketingetat der Stadt dann für drei Jahre aufgebraucht sei. Weitere Konsequenzen für sich schloss der Ansprechpartner des Journalisten wohl aus. Vor fünf Jahren stellten die Werbeleute – die also existieren müssten – die 800-Jahrfeier der Universitätsstadt übrigens unter das Motto: „Das gibt’s doch gar nicht.“ Thomas Groß

