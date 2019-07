Vielsagende Perspektiven

Wendezeit“ heißt der Film, der in Ludwigshafen zur Eröffnung des kommenden Festivals des deutschen Films präsentiert werden soll. Ein deutlicher Titel, der gleich zweifach passt, geht es darin doch um die Zeit der politischen Wende in der ehemaligen DDR, an die jetzt, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, vielfach erinnert wird. Und eine „Wendezeit“ will, bildlich gesprochen, auch ein Festival bieten – eine Fest-Zeit, in der das herkömmliche Dasein Pause macht, was ja selbst noch für Festzelte auf sogenannten Volksfesten zutrifft, trotz oder gerade wegen der darin regelmäßig verkonsumierten großen Alkoholmengen und dazugehörigen Entgleisungen.

Andere Titel sprechen eine weniger deutliche Sprache: „Das Tuch aus Nacht“ nannte Christoph Peters einen seiner Romane; Javier Marías betitelte einen der seinen „Schwarzer Rücken der Zeit“. Wo Titel keine Klarheit erzielen, argumentieren Schreiber zuweilen, das erhöhe nur den Anreiz zum Lesen – und tatsächlich muss in Sachen Kunst Geradlinigkeit keine Tugend sein. Der neue Roman des österreichischen Autors Norbert Gstrein heißt „Als ich jung war“; er handelt von einem Mann, der sich mit Ende dreißig an frühere Ereignisse erinnert. Erst recht ältere Damen, die noch Herren weit über 50 als „jungen Mann“ ansprechen, mögen das drollig finden. Gstrein ist übrigens selbst schon Ende 50, erzählt hier indes nicht von sich selbst. Aber so vieles ist ja nur eine Frage der Perspektive. Und gerade in der Kunst beginnt damit oft das eigentlich interessante Feld. Thomas Groß

