Virus-Folgen

Die Lufthansa und ihre Töchter fahren ihr Flugangebot aufgrund des Coronavirus deutlich zurück. Nicht nur Flüge nach Asien, sondern auch Verbindungen nach Italien fallen aus.

Es stellt sich die Frage: Was hat das für Auswirkungen? Außer, dass die Luftlinie an der Börse zu den Verlierern zählt, hat es Auswirkungen auf den Tourismus.

Die Asiaten und Italiener müssen sich also nicht mehr mit dem deutschen Touristen auseinandersetzen. Der viel zu schick gekleidete Italiener muss nicht mehr den Socken in Sandalen tragenden Typen, den Unterhemdenmenschen und den Adiletten tragenden Bergsteiger ertragen. Auch das mit starkem Akzent genuschelte „un gelato“ wird wohl eine Weile nicht zu hören sein. Der deutsche Tourist liebt Italien, den Kaffee, den Wein, die Salami und vor allem die Sonne. Was machen die Italiener nur ohne uns? Vielleicht wieder den Gardasee zurückerobern?

Das wäre dann langsam der Weg zurück zum alten Imperium Romanum. Für den deutschen Touristen bedeutet das vor allem, keine Sonne in nächster Zeit. Laut Vorhersage steht ein Märzwinter bevor. Das bedeutet wohl, dass wir alle blassrosa bleiben für die nächste Zeit. Einen Kaffee- und Salami-Entzug müssen wir aber wahrscheinlich nicht erleiden, obgleich das dem Klima nicht schaden würde. RominaToniatti

