Man sei, heißt es, immer so alt, wie man sich fühlt. Also könnte man an zwei aufeinanderfolgenden Tagen sehr unterschiedlichen Alters sein. Unlogisch geht es auch zu, wenn man sich vor Augen führt, dass „älter“ zwar die Steigerungsform von „alt“ ist – sagt man aber, sie oder er sei schon älter, muss das nicht mal heißen, dass die Person wirklich alt wäre. Wann die menschliche Antike beginnt? Sicher ist nur, dass wir mit jedem Tag nach der Geburt zu reifen und also altern beginnen und schon bei noch jungen Erwachsenen sich die Zellen nicht mehr ohne Weiteres regenerieren. Ob das belegt, dass es durchaus lohnen kann, öfter mal übers Alter und näher das Ende des Lebens nachzudenken?

Sich dessen bewusst zu sein, wurde unter dem lateinischen Motto Memento mori besonders im Barock empfohlen. Die Folgerungen daraus sind aber wiederum individuell verschieden. Man könnte sich etwa um „Sterbevorsorge“ kümmern – und vielleicht wirklich eine Versicherung abschließen, um etwa die Bestattung durch sogenanntes Sterbegeld zu finanzieren. Wann sollte man sich darüber Gedanken machen? Mit Mitte fünfzig, denkt sich ein Versicherungsmakler offenbar, dessen Angebot den Autor unerwartet per E-Mail erreicht – weniger ein barockes Memento mori, vielmehr ein sehr zeitgemäßes, sei es aufs digitale Ganze bezogen oder wirklich auf individuelle Umstände. Sicher ist nur eins: Eine „Sterbevorsorge “ im Sinne einer Verhinderung des Todes wird es so schnell nicht geben. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020