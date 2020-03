Vom Heilmittel des Erzählens

Man spricht auch von „Novellenkranz“, soll heißen: Einige erzählerische Einzeltexte werden von einem Rahmen zusammengehalten, auf den der Autor des Buches regelmäßig zurückkommt. Da sitzen beispielsweise Menschen beisammen und erzählen Geschichten, um sich die Zeit zu vertreiben. In Giovanni Boccaccios „Decamerone“ tun das sechs Personen in einem Landhaus, während draußen die Pest wütet. In der nicht minder berühmten Märchensammlung „Tausendundeine Nacht“ wird ebenfalls auf Leben und Tod erzählt. Solange die Hauptfigur Scheherazade einem König nämlich Geschichten präsentiert, schiebt der ihre Hinrichtung auf. Schließlich wird diese ganz ausgesetzt. Man sieht: Der Wert des Erzählens ist kaum zu überschätzen.

Übrigens hat auch Goethe das Prosamuster in seinen „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ übernommen. Von einer Rahmenhandlung ist später ebenso Jeremias Gotthelfs „Die schwarze Spinne“ geprägt, ein Prosastück, das sinnbildhaft noch einmal von der Pest erzählt. Dort wird am Ende gemahnt, die unselige Spinne könne erneut auftauchen, sollten die Menschen keine Gottesfurcht mehr zeigen. Heute misst man für gewöhnlich in kleinerem Maß; es reicht (hoffentlich) aus, behördliche Anweisungen zu befolgen, um eine Krankheit einigermaßen im Zaum zu halten. Aber der Wert des Erzählens bleibt doch unbestritten – erst recht, wenn häusliches Ausharren als Mittel der Wahl erscheint. Nicht nur Kinder lassen sich gerne etwas erzählen oder vorlesen. Und das kann ja auch fernmündlich geschehen – per Telefon oder auf neuem elektronischem Weg.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020