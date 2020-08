Wagner-Weh und Wähnen

In wenigen Stunden wäre es soweit. Man würde auffahren. Nicht in den Himmel freilich, das muss noch unbestimmte Zeit, vielleicht gar bis zum St. Nimmerleinstag warten. Die Rede ist von der Auffahrt zum Grünen Hügel, der manchen Opernfreunden, ganz sicher aber überzeugten Wagnerianer gleichwohl der Himmel ist. Dort im oberfränkischen Elysium namens Bayreuth geht man nicht einfach in die Oper,

...