Wahrer Slapstick

Slapstick sei von gestern, meinen viele. Und auch, dass es unter dem eigenen Niveau sei, zu lachen, wenn jemand gegen die Wand läuft, eine Torte in seinem Gesicht landet, wenn dieser Person der Boden in Form eines Teppichs unter den Füßen weggezogen wird oder sie andere Missgeschicke erleidet. Wenn also überhaupt ziemlich wortlos und körperlich versucht wird, Komik zu erzeugen, statt auf mehr oder weniger anspruchsvollen Wortwitz zu setzen oder Parodien zu liefern, die keiner ohne Vorwissen versteht. Slapstick-Relikte haben sich vereinzelt in Filmkomödien erhalten, die auf junge Zuschauerkreise schielen, und bei Zirkusclowns. Aber sonst? Es kann kein Zufall sein, dass schon vor Jahrzehnten eine TV-Sendung, die frühen Slapstick vereinte, „Väter der Klamotte“ hieß – fürwahr kein Ehrfurcht gebietender Titel.

Was aber, wenn einen das Leben eines Besseren belehrt – wenn man Teil einer urlaubsentspannten Gruppe ist, die aus einer Laune heraus Videos der ausgerechnet noch auf recht brutalen Slapstick abonnierten „Drei Stooges“ anschaut und darüber Tränen lacht? Oder wenn man gar die wahre Wirklichkeit solcher Komik am eigenen Leib erfährt? Wer beim Versuch, etwas dauerhaft anzubringen, die eigenen Finger mit Klebstoff aneinanderfügt, dann beim Laufsport strauchelt und im Staub landet, später gegen die geschlossene Balkontür läuft, deren Scheibe offenbar gut geputzt war..., der weiß, wovon hier die Rede ist. Lachen erlaubt, besonders da kein großer Schaden entstand. Und ja: Hochmut kommt vor dem Fall. Aber den Boden unter den Füßen muss man trotzdem nicht gleich verlieren. Thomas Groß

