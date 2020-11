Was wäre wohl passiert?

Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Also, das hat zumindest Donald Trump am Mittwochmorgen deutscher Zeit gesagt – ungeachtet der Zählung zahlreicher offener Stimmen von Briefwählern. Die will er von Gerichten stoppen. Wenn es denn nicht so tragisch wäre …

Aber: Ganz unabhängig davon, welches Ergebnis diese so ominösen Briefwählerstimmen schlussendlich bringen, hat Trump in seiner schon

...