Welttage wie diese

Es ist ja kein Fehler, vorausschauend zu sein oder sich wenigstens darum zu bemühen. Also erinnern wir schon jetzt an den kommenden Dienstag, der ein 23. April sein wird und damit auch ein besonderer „Welttag“, nämlich der des Buches. Die Kulturorganisation Unesco hat ihn zu dieser Art Feiertag und also zum Tag des Lesens erkoren, weil der große William Shakespeare an einem 23. April sowohl geboren wurde als auch gestorben ist – Shakespeare, den man auch dann als größten neuzeitlichen Autor feiern kann, wenn man Bestenlisten skeptisch gegenüber steht. Es spricht einfach zu viel für diese Zuschreibung. Und auch Miguel de Cervantes, ebenfalls ein Großer, der den fraglos wichtigsten Roman der Neuzeit schrieb, „Don Quijote“, ist am 23. April desselben Jahres 1616 (oder am 22., die Angaben schwanken) gestorben.

Dass beide Großschriftsteller dennoch nicht gleichzeitig von der Erde schieden, hat damit zu tun, dass die Engländer damals noch mit dem julianischen Kalender rechneten. Das macht einen Unterschied von zehn Tagen und sei wenigstens am Rande bemerkt, denn Nebensächliches sollte erst recht dann ein Plätzchen finden, wenn es um Literatur geht, welche die längste Zeit ihres Bestehens eine wohlbegründete Schwäche für Weitschweifigkeit besaß.

Es gibt viele Gründe, zur Literatur zu greifen. Vielleicht findet sich auch an den kommenden Ostertagen die Gelegenheit dazu. Warum sollte man schließlich bis zum „Welttag des Buches“ warten, wenn sich zuvor schon eine Gelegenheit zur Lektüre findet, sei diese nun von Shakespeare, Cervantes oder jemand anderem – und sei sie nun weitschweifig oder nicht. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019