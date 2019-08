Wer alles fehlte

Joan Baez, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix – unter den 32 Acts beim Woodstock-Festival waren einige der ganz Großen der Rockgeschichte. Aber die meisten der Allergrößten fehlten, obwohl sie von vielen automatisch zu den Teilnehmern gezählt werden.

Allen voran Bob Dylan, der nicht auftrat, obwohl er seinerzeit in Woodstock lebte. Die Beatles hatten nicht nur schon drei Jahre zuvor ihre Live-Karriere beendet, Friedensaktivist John Lennon soll auch die Geheimdienste der USA gefürchtet haben. Mick Jagger zog es vor, in Australien den Buschranger-Film „Ned Kelly“ zu drehen. Damit waren die Rolling Stones aus dem Spiel – und nicht im „Woodstock“-Film, der dann doch etwas legendärer wurde als die erste Hauptrolle ihres Sängers. The Jeff Beck Group löste sich kurz vorher auf, Eric Clapton und Blind Faith waren zerstritten.

Über Doors-Frontmann Jim Morrison sagt die Legende, er habe keine Open Airs mehr spielen wollen. Wer mag es ihm verdenken, bei den begrenzten Möglichkeiten der Sound-Technik vor 50 Jahren? Jethro-Tull-Chef Ian Anderson wird mit den markigen Worten zitiert, er habe das Wochenende nicht auf einem Feld mit ungewaschenen Hippies verbringen wollen. Der fest in Las Vegas verpflichtete King of Rock ’n’ Roll wurde gar nicht gefragt: Der Südstaatler Elvis Presley hatte nichts am Hut mit Hippie-Idealen. Wenn Woodstock bei Memphis gelaufen wäre, hätte er wohl die CIA verständigt.

