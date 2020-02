Werke voller Zauberkraft

Als Kind lernte ich: Beethoven, das ist der mit der Löwenmähne und den unendlich vielen und lauten Schlusstönen. Im Jugendorchester war er dann der Abrupte – forte und piano stoisch aneinandergereiht. Brüche, keine Übergänge, ganz unmittelbar. Später, im Studium, war er der Schwere: Ohne Rücksicht auf Eigenheiten von Instrument und Stimme komponierte er die scheinbar mühelosesten Legati und scherte sich im Traume nicht, wie wir armen Studenten das bloß umsetzen sollten. Geliebt haben wir ihn damals nicht unbedingt!

Und jetzt, im Jahr 2020, ist er der Omnipräsente. Kein Veranstalter, der im Beethovenjahr auf ihn verzichten könnte. Von der „Zeit“ bis zur Bundeskunsthalle in Bonn ziert er die Portale, seine Zitate durchwehen Radiosendungen und Handyklingeltöne. Dabei war er wohl menschenscheu, vergrub sich in die Natur, abgeschieden durch seine fortschreitende Taubheit.

Wer er nun wirklich war? Den Genius verschließt das Mystische, nähern können wir uns ihm nur durch seine Werke. So bleibt der Zauber, das wortlose Glück beim Zuhören, bevor uns der nächste Fortissimoschlag zurückholt in unsere manchmal so profane Welt. Da wird der Hüne plötzlich ganz menschlich und wir ihm eigentümlich nah.

Fritjof von Gagern ist Solocellist und Vorstand der Musikalischen Akademie am Nationaltheater Mannheim.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020