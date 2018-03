Anzeige

Theaterautoren und Opernkomponisten, die noch am Leben sind, haben es gut. Sie können sich an dem Schönen, das diese Welt mitunter bietet, erfreuen. Und sie können Rechtsanwälte verpflichten, um ihre Erzeugnisse vor dem Zugriff allzu fantasiebegabter Regisseure zu schützen. Mit dem Ableben der Stückeschreiber ist es dann aber zumeist mit deren künstlerischer Unabhängigkeit vorbei. Das zeigt der aktuelle Rechtsstreit um den Bestseller „Wer die Nachtigall stört“ der 2016 verstorbenen US-Autorin Harper Lee. Den Roman von 1960 möchte ein Autor als Musical bearbeiten – mit klarer Zielsetzung: „Ich kann und werde kein Theaterstück präsentieren, das sich anfühlt, als wäre es in dem Jahr geschrieben worden, in dem auch das Buch geschrieben wurde.“ Dagegen hat nun Harpers Nachlassverwalterin geklagt; die Bearbeitung weiche zu sehr vom Original ab. Da können Größen wie Goethe, Wagner oder Schiller in ihrer Gruft nur milde lächeln. Über ihre Stücke fallen andauernd Heerscharen von Regietheaterstars her; sie kürzen, verändern, erweitern die Vorlagen. Von Werktreue keine Spur. Wenigstens Werkreue vonseiten dieser Regisseure wäre aber gelegentlich schön. Georg Spindler