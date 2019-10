Er will’s noch einmal wissen. Also sagt Showmaster Thomas Gottschalk doch noch mal „Wetten, dass...?“ und sucht für die einmalig geplante Neuauflage der ZDF-Sendung im November nächsten Jahres dasjenige, was sie außer Promiplausch vor allem zu bieten hatte, nämlich Wetten.

Man erinnert sich vielleicht, in der Show, die als die größte in Europa galt und die generationenübergreifend ein Samstagabendpublikum vereinte, wurde viel gewettet und bewiesen – zum Beispiel, dass schwere Fahrzeuge auf Biergläsern parken können oder (ungefähr) 20 füllige Menschen sich in eine einzige Telefonzelle pressen lassen; noch besser wäre nur gewesen, wenn Gottschalk dann angerufen und der Nächstbeste abgenommen und mit angestrengter, gepresster Stimme mit ihm telefoniert hätte.

Eine Kittelschürzenoma wettete, sie könne in einer bestimmten Zeitspanne mit ihrem handlichen Küchenmesser mehr Kartoffeln schälen als zwei (oder drei?) Profiköche mit handelsüblichen Schälern. Es war dabei Wurst, ob die Wette gewonnen wurde – die bloße Möglichkeit, es zu schaffen, faszinierte. Und erinnert sich noch jemand an den Wettbetrug, als der Chef der Satirezeitschrift „Titanic“ mit dem angeblichen Können verblüffte, die Farbe von Buntstiften an deren Geschmack zu erkennen?

Wer ähnlich Unterhaltsames zu bieten hat, darf sich beim ZDF melden. „Tolle Wetten“ würden gesucht, heißt es auf der Homepage. Dass sie ernst gemeint und nicht betrügerisch sein sollten, steht da nicht. Tatsächlich heißt es nur, „bezüglich der Art der Wetten sind keine Grenzen gesetzt“ … Thomas Groß

