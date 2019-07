Wie wär’s mit Janis Bond?

Fans des britschen Geheimagenten und Leinwandhelden James Bond sind in hellem Aufruhr. Es könnte nämlich sein, dass die maskuline Herrlichkeit der Kino-Ikone alsbald vorbei ist. Neuigkeiten aus Hollywoods Gerüchteküche deuten darauf hin, dass die Nachfolge von Muskelprotz Daniel Craig als 007 eine Frau antreten soll. Im nächsten Bond-Abenteuer, das noch keinen Titel trägt, soll die Neue schon kurz in einer Szene vorgestellt werden: Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, handelt es sich um die afro-britische Schauspielerin Lashana Lynch. Das Bond-Universum bebt in seinen Grundfesten …

Gut, seitdem Angelina Jolie 2001 bestens durchtrainiert die Heroine Lara Croft verkörpert hat, hätte sich das Publikum schon mal an den Kino-Typus der harten Draufgängerin gewöhnen können. Bei 007 könnte aber der Spieß völlig umgedreht werden: Statt deftigen Macho-Sprüchen und sexistischen Herrenwitzen gibt womöglich schräge Frauenkomik den Ton an. Ladykiller wie Daniel Craig & Co. werden vielleicht von einer taffen Nymphomanin namens Janis Bond ersetzt, die als 008 ihr Unwesen treibt. Und ihre Männerbekanntschaften sind nurmehr zu bloßen Sex-Gespielen degradiert. Ein völlig neues Bond-Gefühl – wem da als Mann etwas mulmig zumute wird, der sollte einfach mal seine bessere Hälfte befragen; weibliche James-Bond-Fans leben seit fast 60 Jahren mit dem Gefühl, dass Frauen in den Filmabenteuern lediglich attraktives Beiwerk sind. Georg Spindler

