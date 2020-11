Wo geht’s denn nach Beirut?

Das mit der Digitalisierung ist ja gemeinhin so eine Sache. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Nachteil: Cyberattacken, ständige Weiterbildungen oder der Datenschutz sind da zu nennen. Doch es gibt auch Vorteile: Zeitliche Effizienz (wenn denn die Technik funktioniert), Kostenreduzierung oder die hohe Sicherheit, dass per Mail geschickte Dokumente auch tatsächlich beim Empfänger ankommen.

Dass das in der analogen Welt nicht immer der Fall ist, hat ein Jura-Student aus Bayreuth erfahren, dessen per Post aus Bayreuth geschickte Hausarbeit an die Uni Bayreuth sich nun auf dem Weg nach Beirut befindet. Bayreuth oder Beirut? Hauptsache Bagdad, wird sich da wohl der eine oder die andere in Anlehnung an einen Spruch vom im pre-Digitalisierungszeitalter kickenden Andreas Möller denken. Nun ist die Arbeit also auf dem Weg nach Beirut. Gute Reise wünschen wir!

Wie das alles passieren konnte? Das kann sich die Post nicht wirklich erklären, heißt es, was natürlich Raum für liebgewonnene Spekulationen lässt. Vielleicht lag es an der Handschrift des Absenders auf dem Kuvert (noch so ein Vorteil der Digitalisierung)? Oder nuschelte ein Postmitarbeiter seinem Kollegen auf dessen Nachfrage, wohin der Brief denn müsse, leise zu: „Bayr…“. Ob man dann zwangsläufig allerdings gleich auf Beirut kommen muss – nun der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bliebe die Frage der Postleitzahl. Aber dazu fällt auch dem Autor keine plausible Erklärung ein.

Dem Verfasser der Hausarbeit drohen übrigens keine Konsequenzen. Er druckte die Arbeit noch einmal aus, und gab sie – unter Einhaltungen der Corona-Abstandsregeln – nun, ohne den mehr oder weniger hilfreichen Gang zur Post, persönlich am Lehrstuhl ab. Dass er die Arbeit gleichzeitig noch per Mail einreichen musste, sei dabei nur am Rande erwähnt. Doppelt hält eben besser – auch in Zeiten der Digitalisierung. Also meistens jedenfalls. Sebastian Koch

