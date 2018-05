Zeitlose Höflichkeit

Anzeige

Nicht dass wir jetzt vergesslich würden oder nur partout auch noch unseren Senf zu einer Sache dazugeben wollten, zu der schon alles gesagt ist – gemäß Karl Valentin, der meinte, es sei zwar schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Aber was der Kollege gestern an dieser Stelle über die neuen und alten Helden sagte und über sein sanftes Unbehagen, das der Helden-Trend im Kino und anderswo in ihm weckt, das darf dennoch kurz ergänzt werden. Zwar wurde auch schon auf das Finale des DFB-Pokals und die einträchtig siegreichen Frankfurter zur Genüge eingegangen, aber die unterlegenen Fußball-Helden aus dem südlichen Bayern verdienen noch eine (weitere) Erwähnung.

Sich als schlechter Verlierer zu geben, weil man sooo enttäuscht ist, das ist gewiss keine heldenhafte Vorstellung. Und man muss noch nicht einmal das leider etwas unglaubwürdig gewordene sportliche Dabei-sein-ist-Alles bemühen, um dieses Verhalten zu kritisieren. Aber an die alten Tugenden des Anstands und der Höflichkeit erinnern darf man schon. Das spricht hoffentlich für sich und kann so spät erfolgen, weil diese zeitlos sind – und es bleiben sollten. Thomas Groß