Zeitreisen

Zwei Freundinnen im Konzert. Gegeben wird unter anderem die 5. Sinfonie von Tschaikowsky. Die beiden Frauen sind, wie es so charmant heißt, „nicht mehr ganz jung“, eine Eigenschaft, die sie mit der Mehrheit der Konzertbesucher/innen teilen. Auf dem Heimweg die Nachbereitung: „Die Hornistin im 2. Satz war doch super“, begeistert sich die eine. „Was für eine Hornistin?“, fragt verwundert die andere. „Ich habe die ganze Zeit nur Frank Sinatra im Ohr gehabt.“ Und dann fängt sie an zu singen: „Will this be moon love, nothing but moon love…“, genau die Melodie, die die Musiker im 2. Satz der Tschaikowsky-Sinfonie gespielt haben. Für „Frankie Boy“ und Arrangeur Quincy Jones seinerzeit ein Riesenerfolg, klar inspiriert von Tschaikowskys Andante cantabile. Was die Konzertbesucherin besonders ärgerte: Da ihr Hirn plötzlich den kompletten Text des Songs bereitstellte, musste sie während des gesamten 2. Satzes so zwanghaft wie – zum Glück – leise mitsingen.

Wie die andere gestand, war auch sie bei diesen eingängigen Klängen nicht ganz bei der Sache, verließ mental den Konzertsaal, um sich an einem Sonntagvormittag im elterlichen Wohnzimmer ihrer Kindheit wiederzufinden. Einmal die Woche pflegte ihr Vater um diese Tageszeit seine Lieblingsplatten aufzulegen: Violinkonzerte von Mendelsohn und Bruch, Beethovens Pastorale, von Tschaikowsky das Klavierkonzert Nr.1 und auch dessen 5. Sinfonie. Dabei pickte er sich die „schmalzigsten“ Sätze heraus, um danach mit den Worten „Zum Weinen schön“ vorsichtig den Tonarm abzuheben und auf den Sonntagsbraten zu warten. Eva Ehret

