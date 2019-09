Am härtesten sollen die alten Spartaner gewesen sein. Kinder haber sie der Überlieferung nach bald nach der Geburt in den Schnee gelegt, um zu prüfen, ob sie hart genug für die harte Spartaner-Welt sind. Und ihr Leibgericht war eine Blutsuppe, die Nicht-Spartaner für ungenießbar hielten. Die später zur Macht gelangten (alten) Römer waren ebenfalls noch hart genug und prägten also den Sinnspruch „per aspera ad astra“ – durchs Raue zu den Sternen. Deshalb, nebenbei erwähnt, fragen sich nun manche, wie aus diesen Römern heutige Italiener werden konnten, die nach landläufiger Einschätzung eher auf der weichen Welle unterwegs sind, was die Beanspruchung ihrer selbst betrifft.

Aber wie ein Sinnspruch sagt: Zeigst du mit einem Finger auf andere, so zeigen vier auf dich zurück! Die lateinische Redewendung wird insgesamt nicht ohne Grund viel seltener zitiert als früher. Zu den Sternen – soll heißen: große Ziele erreichen – möchte man noch immer, aber man setzt dabei auf bequemes Schuhwerk und Wegpausen der sanften Ruhe. Damit könnte zu tun haben, dass ein neuer US-amerikanischer Spielfilm, der kommende Woche in die deutschen Kinos kommt, nur „Ad Astra“ heißt. Zwar verkörpert Brad Pitt darin dann doch wieder eine ziemlich heldenhafte Rolle: Er fliegt ins All und soll nicht weniger als die Menschheit retten – doch diese richtet es sich in der Zwischenzeit zuhause sicher recht behaglich ein. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.09.2019