Klappern gehört zum Handwerk, Werbung zum Geschäft. Aber derart zugespitzt? Übertreibung ist seit je ein rhetorisches Mittel, um zu überzeugen. Dass es noch immer so ist, könnte auch der neue britische Premier Boris Johnson bestätigen. Oder man liest die Ankündigung eines angeblich sehnsüchtig erwarteten Films. Es geht, so der Verleih, um die Fortsetzung einer „Kult-Saga“, die ein „furioses Finale“ findet. So war es schon bei „Mad Max“ gewesen, der in wüsten Gegenden spielenden Science-Fiction-Reihe, die angesichts drohenden Klimawandels und knapper Ressourcen ungeahnte Aktualität gewann und vor vier Jahren ihr Recycling erlebte.

Das neue Endspiel soll am 19. September anlaufen (was eine zu lahme Vokabel ist) und trägt als klare Ansage im Untertitel, worum es geht: „Last Blood“ – das letzte Blut, das in großen Mengen vergossen werden wird. Dafür steht ein Name, der Programm ist, John Rambo, „gnadenlose Kampfmaschine“, in deren Rolle, so die Werbung, Sylvester Stallone „Filmgeschichte schrieb und zur ikonischen Kultfigur“ wurde. Das sei für diejenigen betont, die, wenn überhaupt, Stallone eher als Boxer Rocky den Lorbeer zuerkennen würden. Für echte Fans der Geschichte und des Genres kommen zuvor noch einmal die ersten Rambo-Teile ins Kino, am 13. September, von Folge eins, in dem der Vietnam-Veteran erstmals zeigt, was er drauf hat, bis zum dritten, in dem er befriedet in einem buddhistischen Kloster lebt, um dann doch wieder aufzudrehen. Findet sich wer, der auch solchem Aktualität attestiert? Womöglich deshalb, weil noch heute (zu) einfache Lösungen propagiert werden? Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019