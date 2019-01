Zum Wiehern

Noch sitzt der sagenhafte „Schimmelreiter“ von Theodor Storm als klassische Schullektüre fest im Sattel. Und fast jedes Kind kennt das schwarz gepunktete weiße Ross, das Pippi Langstrumpf in die Höhe stemmt. Manchmal kommt sogar ein Pferd in die Bar – wie in dem David-Grossman-Roman. Ob in der Literatur, Märchen inbegriffen, oder in Spielzeugwelten (denken wir an den langmähnigen

...