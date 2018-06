Anzeige

Peking (dpa) - Bei der Kollision eines Busses mit einem Lastwagen sind in China 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden bei dem Unglück am Freitagabend zudem 14 Menschen verletzt. Der Bus und der Laster stießen auf einer Schnellstraße in der zentralchinesischen Provinz Hunan frontal zusammen. Der Fahrer des Transporters und Insassen des Busses kamen ums Leben. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht bekannt.