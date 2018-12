«1Live Krone»-Verleihung gestartet

Bochum (dpa) - Mit der Vergabe der ersten «1Live Krone 2018» an Fynn Kliemann in der Newcomer-Kategorie ist am Abend in Bochum die Verleihung des Publikumspreises gestartet. Der Musiker und Youtuber setzte sich unter anderem gegen Nico Santos oder Nura durch. Insgesamt können rund 30 Nominierte der deutschsprachigen Pop- und Hip-Hop-Szene in sieben Kategorien auf eine der begehrten Radio-Trophäen hoffen. Bestimmt wurden die Gewinner durch ein Online-Voting von den Hörern der WDR-Jugendwelle 1Live. Der Radiopreis gilt als geselliges Branchentreffen am Jahresende.